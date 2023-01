LOPBURI: Das thailändische Nachrichtenportal „Daily News“ berichtete über den grausamen Mord an einem Geldverleiher in der Provinz Lopburi in der Zentralebene des Landes am späten Montagabend.

Suwit Kertkaew, 45, auch bekannt als „Taeng Thai Tha Wung“, wurde auf der Umgehungsstraße von Lopburi von Angreifern in einem weißen Auto in den Kopf geschossen.

Sein Auto wurde anschließend in Brand gesteckt, um Beweise zu vernichten.

Die Polizei rätselt noch, warum er ermordet wurde – es könnte etwas mit dem Kreditgeschäft, Drogen oder einer Frau zu tun haben.

Der Polizeichef der Region 1 sagte jedoch, dass drei Verdächtige der Polizei bekannt und Haftbefehle in Vorbereitung seien.

Generalleutnant Jiraphat Phromjit nannte es ein abscheuliches und dreistes Verbrechen und sagte nach einem einstündigen Treffen mit den örtlichen Polizisten, dass dieses Verbrechen die Todesstrafe verdiene. Er war zuversichtlich, dass das Verbrechen schnell aufgeklärt werden würde.