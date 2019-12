Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.19

BANGKOK: Seit 1998 ist Krebs in Thailand die häufigste Todesursache.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es in diesem Jahr 122.757 Neuerkrankungen und 73.000 Patienten starben an Krebs. Und Lungenkrebs ist die führende Todesursache. Laut „Thai Rath“ hat der Dekan der medizinischen Abteilung der Mahidol-Universität, Dr. Piyamit Sitara, eine Absichtserklärung mit dem National Cancer Institute of Thailand zur Umsetzung eines gemeinsamen Analyseplans unterzeichnet, der zu einer präzisen Behandlung der Patienten führen soll. Die Mahidol University ist Thailands führendes medizinisches Forschungsinstitut mit Sitz in Nakhon Phatom, nordwestlich von Bangkok. Beide Parteien werden Blutproben und Gewebe von Krebspatienten entnehmen, die DNA auf ein Muster des Krebswachstums untersuchen und die Reaktion der Patienten auf die Behandlung überwachen. Die DNA- und Genanalyse soll bei der Entwicklung einer präzisen Behandlung helfen und ihre Erfolgschancen verbessern. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines thailändischen Bürgers beträgt jetzt 75,3 Jahre, verglichen mit dem Durchschnitt in vielen westlichen Ländern zwischen 83 und 86 Jahren.