Kratom offiziell von der Betäubungsmittelliste gestrichen

Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Kratom wird in Thailand von der Betäubungsmittelliste gestrichen. 90 Tage nach der Veröffentlichung in der „Royal Gazette“, dem Gesetzesanzeiger der Regierung, tritt die Legalisierung in Kraft.

Die Pflanze wird in Thailand schon lange als traditionelle Medizin verwendet. Sie kann jedoch auch mit Hustenmitteln gemischt und als Freizeitdroge verwendet werden, weshalb sie bisher als Betäubungsmittel eingestuft war. Niedrig dosiert wirkt Kratom anregend. In Thailand werden die Blätter gekaut und zur Bekämpfung der Müdigkeit beispielsweise bei langen Arbeitszeiten eingesetzt. Höhere Dosen wirken hingegen beruhigend bis narkotisierend.

Die Aufhebung der Einstufung von Kratom als Betäubungsmittel soll es der Polizei ermöglichen, sich auf schwerwiegendere Verbrechen zu konzentrieren, wurde den Gesetzgebern bei dessen Überprüfung des Betäubungsmittelgesetzes gesagt. Die Legalisierung von Kratom eröffnet die Möglichkeit für Bauern, ein Einkommen durch den Anbau zu erzielen, sowie für private Unternehmen, Produkte in Thailand und für den Export zu verkaufen. Die Herstellung, der Import und der Export von Kratom sind allerdings nur mit Genehmigung des Narcotics Control Board erlaubt.