Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.19

Eine Anmerkung zum Artikel Eine Heimat für pflegebedürftige Senioren (FA02/2019):

Es ist sicher der x-te Bericht über Pflegeeinrichtungen in Thailand. Aber noch nie wurde das Problem Krankenkasse angesprochen, gerade jetzt, da die Regierung plant, dass für ein Jahresvisum eine Krankenkasse vorzuweisen sei. Ich denke es liegt auch mal an Ihnen, dieses Problem anzusprechen und aufzuzeigen, was für Kosten da auf die Residenten zukommen könnten. Vieles wird ignoriert oder falsch dargestellt.

Heinz Schertenleib