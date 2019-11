Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

Ein Leser wünscht sich mehr Informationen zu Krankenversicherungsangeboten für Rentner und Expats in Thailand:

Hallo, ich hätte Ihrerseits gerne Unterstützung oder eine Empfehlung, um hier in Thailand eine Krankenversicherung abzuschließen. Diese sollte aber nicht altersbegrenzt sein und auch keine Vorerkrankungen ausschließen. Das Interesse betrifft sicher sehr viele hier lebende Rentner und Expats. Vielleicht könnten Sie da­rüber bitte mal ausführlich in einer Ihrer nächsten Ausgaben berichten, inklusive Kontaktadressen zu den Versicherungsvertretern. Vielen Dank!

Lutz Laemmel

Anm. d. Red.: Sehr geehrter Herr Laemmel, vielen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr Inte­resse an unserem Magazin DER FARANG. Da die Konditionen für eine Krankenversicherung für Rentner und Expats in Thailand von Person zu Person ganz unterschiedlich ausfallen können, gestaltet es sich schwierig, zu dem Thema einen allgemeingültigen Artikel zu verfassen. Eine unverbindliche, professionelle Beratung auf Deutsch bieten unsere Anzeigenkunden aus der Versicherungsbranche, die Sie in jeder Druckausgabe des Magazins DER FARANG finden.

