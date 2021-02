PATTAYA: Ein medizinischer Mitarbeiter des Krankenhauses Banglamung ist positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte die Gesundheitsbehörde der Provinz Chonburi am Sonntag mit.

Der infizierte Angestellte war für die Betreuung von Patienten zuständig, die aus staatlichen Quarantäneeinrichtungen verlegt wurden. Er befindet sich jetzt in medizinischer Behandlung. Für elf medizinische Mitarbeiter, die mit dem Angestellten in Kontakt standen, wurde eine 14-tägige Quarantäne in einer lokalen Quarantäneeinrichtung angeordnet. Alle wurden auf Covid-19 negativ getestet. Zwei Personen, die nicht in Kontakt mit dem medizinischen Personal waren, wurden ebenfalls negativ getestet. Die Behörde plant Tests für drei weitere Personen, die nicht in Kontakt mit dem Personal standen, heißt es weiter bei der Gesundheitsbehörde.