Krankenhaus-Parkplatz in Neapel eingestürzt - Ursache unklar

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.21

NEAPEL: Ein Knall - und plötzlich bricht der Boden weg. In Neapel hat ein Einsturz auf einem Parkplatz einen tiefen Krater hinterlassen. Die Behörden rätseln über die Unglücksursache

Nach dem Einsturz einer Parkplatzfläche auf einem Krankenhausgelände in der süditalienischen Stadt Neapel hat die Feuerwehr am Freitag nach Verletzten gesucht. Am frühen Morgen war ein Teil des Parkplatzes eingebrochen und hatte mehrere Fahrzeuge mitgerissen. Aus dem rund 20 Meter tiefen Schlund stieg anfangs Rauch auf, wie Bilder der Feuerwehr zeigten.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Neapel war die Stromversorgung in dem Krankenhaus unterbrochen. Generatoren würden jedoch den Betrieb aufrechterhalten. Ein Gebäude, in dem unter anderem Covid-19-Patienten ihre Quarantänezeit verbrachten, wurde geräumt, da die Strom- und Warmwasserzufuhr nicht garantiert werden konnte.

Rettungskräfte seilten sich in das tiefe Loch ab und ließen Spürhunde nach Verletzten suchen. Laut Medienberichten und Aussagen von Politikern hatte es vor dem Einsturz des Parkplatzes eine Explosion gegeben. Man sichere den Bereich ab, um einen weiteren Einsturz zu verhindern, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa einen Feuerwehr-Kommandanten.

«Jetzt müssen wir geologische Untersuchungen machen und sehen, wie es um andere Teile des Gebiets steht», sagte der Regionalpräsident Kampaniens, dessen Hauptstadt Neapel ist, laut Ansa. Italiens Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova bezeichnete es als «unbegreiflich», dass sich ein solches Erdloch in der Nähe einer öffentlichen Einrichtung auftun könne.