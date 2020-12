BANGKOK: Die Gesundheitsbehörde hat ein privates Krankenhaus in Bangkoks Stadtteil Bang Khen aufgefordert, ihre Werbung über die Vorbestellung von Covid-19-Impfstoffen zu entfernen. Die beworbenen Impfstoffe sollen von der US-Biotech-Firma Moderna stammen.

Während der Moderna-Impfstoff inzwischen von den Arzneimittelbehörden (FDA) in Kanada und den USA zugelassen ist, muss der Impfstoff noch von der thailändischen FDA freigegeben werden. Zurzeit ist kein Covid-19-Impfstoff für den Einsatz in Thailand zugelassen.

Am 26. Dezember wurde in den sozialen Medien eine Werbung geschaltet, die besagte, dass das Krankenhaus eine Covid-19-Impfung anbietet. Das Hospital wurde mit Anfragen überhäuft. Das Krankenhaus hat nicht erklärt, wie viele Menschen auf die Werbung reagiert oder Buchungsplätze für den angebotenen Impfstoff bezahlt haben. In den Anzeigen verlangte das Krankenhaus 4.000 Baht für eine Buchung des Impfstoffs. Weiter wurde mitgeteilt, dass der Impfstoff im Oktober 2021 in Thailand eintreffen würde. Er soll 6.000 bis 10.000 Baht kosten. Der Link zu einer Buchungsseite auf der Website des privaten Krankenhauses wurde inzwischen entfernt.

Laut dem Generaldirektor des Department of Health Service Support (DHSS) hat das Krankenhaus möglicherweise gegen Abschnitt 38 des Gesetzes über medizinische Einrichtungen verstoßen, weil es „keine Erlaubnis für die Schaltung einer Werbung für Medikamente und medizinische Dienstleistungen erhalten hat". Das Versäumnis, eine Erlaubnis einzuholen, kann mit einer Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe oder beidem bestraft werden. Die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) warnte die Menschen davor, jeder Person oder Einrichtung zu glauben, die verspricht, ihnen Impfstoffe zu besorgen.