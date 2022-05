Im Bangkoker Rajavithi Hospital erhalten Covid-19-Patienten ihre Medikamente für die häusliche Isolation an einem Automaten. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Mehrere Krankenhäuser haben damit begonnen, ihre Covid-19-Stationen zu schließen, nachdem die Zahl der Covid-19-Patienten stark zurückgegangen ist, teilte die Abteilung für medizinische Dienste am Dienstag der Presse mit.

Das liege daran, dass die meisten Covid-19-Patienten wegen leichter Symptome jetzt zu Hause behandelt würden, erklärte der Generaldirektor der Behörde Dr. Somsak Akksilp.

„Angesichts der geringeren Arbeitsbelastung bei der Behandlung von Covid-19-Patienten ist es an der Zeit, dass die Krankenhäuser ihre Ressourcen wieder anderen Abteilungen zur Verfügung stellen, die sie dringender benötigen“, sagte er.

Dr. Naronglit Masaya-anon, stellvertretender Dekan der Medizinischen Fakultät der Mahidol-Universität, informierte unterdessen, dass das Ramathibodi Hospital seinen normalen Betriebsplan wieder aufnimmt, nachdem sich in der Vergangenheit viele Operationen verzögert hatten, weil Covid-19 Patienten höhere Priorität eingeräumt wurde.

Auch das Lerdsin Hospital schraubt seine Kapazität für Covid-19-Patienten zurück und wird keine Covid-19-Fälle mehr in seine Feldklinik aufnehmen, in der derzeit nur 30 bis 40 der 200 Betten belegt sind, so Dr. Somsak. Er wies darauf hin, dass das Feldkrankenhaus ursprünglich für die Behandlung von bis zu 200 Patienten eingerichtet wurde.

Das Lerdsin Hospital geht nach Aussage von Dr. Naronglit nun davon aus, dass es in etwa ein bis zwei Wochen seinen normalen Betrieb – wie vor dem Beginn der Covid-19-Pandemie – wieder aufnehmen kann.

Er betonte, dass dennoch die genaue Überwachung der Coronavirus-Stämme nach den jüngsten Entdeckungen neuer Untervarianten im Ausland fortgesetzt wird.

„Darüber hinaus werden derzeit Leitlinien zur Prävention und Behandlung von Covid-19 entwickelt, für den Fall, dass die Krankheit als endemisch anerkannt wird“, führte er fort.

Eltern forderte er indessen zur zweiten Impfung ihrer Kinder noch vor dem Beginn des neuen Schuljahres auf.