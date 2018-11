Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit

Von: Björn Jahner | 07.11.18



THAILAND: Fast 10 Millionen Angestellte landesweit erhalten im Rahmen des Arbeiterentschädigungsgesetzes (zweite Ausgabe 2018) fortan erweiterte Gesundheitsleistungen.

Die Gesetzesänderung wurde am 10. Oktober in der Royal Gazette, der offiziellen Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen der Regierung, veröffentlicht und tritt 60 Tage nach der Bekanntmachung am 11. Dezember in Kraft. Gemäß dem Sprecher des Ständigen Ausschusses für Arbeiterentschädigung, Manas Kosol, handele es sich um ein „Neujahrsgeschenk“ der Regierung, wovon vor allem staatliche Bedienstete wie Müllsammler oder Straßenkehrer profitieren, die bei der Arbeit anfällig für Verletzungen sind. Vor der Gesetzesänderung hatten sie diese Vorzüge nicht und waren im Krankheitsfall ausschließlich auf die universelle Gesundheitsfürsorge angewiesen.



Die neuen Bestimmungen enthalten nachfolgende Leistungen:



Im Falle eines arbeitsbedingten Krankheitsfalles, der von einem Arzt bescheinigt wird, erhält die betroffene Person eine Entschädigung für entgangenes Einkommen in Höhe von 70 Prozent des monatlichen Entgelts.



Im Falle von Arbeitsunfähigkeit wird der staatliche Bedienstete für mindestens 15 Jahre entschädigt.



Bei einem arbeitsbedingten Todesfall erhält die Familie des Staatsbediensteten für 10 Jahre oder 120 Monate eine Entschädigung für das entgangene Einkommen in Höhe von 70 Prozent des Monatslohns.



Staatliche Angestellte, die aufgrund der Arbeit eine Krankheit erleiden, haben Anspruch auf eine uneingeschränkte medizinische Behandlung.

Auch privatwirtschaftlich beschäftigte Angestellte sollen fortan bessere Leistungen erhalten, insbesondere betreffend der Deckungssumme für medizinische Behandlungen. Bisher war die Deckungssumme auf maximal zwei Millionen Baht begrenzt.