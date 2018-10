Kran stürzt um: Ein Toter, vier Schwerverletzte

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

Foto: Facebook / We Love Pattaya

PATTAYA: Ein Arbeiter wurde getötet, vier weitere schwer verletzt, als am Montag auf der Baustelle des Hotels Amari Nova Pattaya ein Kran umstürzte.

Die Männer befanden sich in einem aufwärts fahrenden Lift, als das Unglück geschah. Ein Bauarbeiter erlag am Unfallort seinen Verletzungen, die anderen Männer wurden in die Krankenhäuser Banglamung und Bangkok Hospital Pattaya gebracht. Laut den „Pattaya News“ gehört die Baustelle zur Italian-Thai Development Company. Die Ermittlungen zur Unglücksursache haben begonnen.