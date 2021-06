Kramp-Karrenbauer: Haben Aufgaben in Afghanistan erfüllt

NEW YORK: Deutschlands Afghanistan-Einsatz ist beendet. Die heimkehrenden Soldaten werden in Kürze von Freunden und Familien begrüßt. Die Verteidigungsministerin gedenkt jedoch auch der Soldaten, die am Hindukusch ihr Leben ließen.

Nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr hat sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zufrieden mit dem Erreichten gezeigt. «Damit endet einer der längsten Einsätze der Bundeswehr, ein Einsatz, von dem wir als Bundeswehr sagen: die Aufgaben, die uns das Parlament gestellt hat, haben wir erfüllt», meinte Kramp-Karrenbauer am Dienstag bei einem Besuch in New York. Nun überwiege erst einmal die Freude, dass die Soldatinnen und Soldaten gesund nach Hause kämen. Über den Sommer solle die fast 20 Jahre andauernde Mission aufgearbeitet werden.

«Nach fast 20 Jahren Einsatz haben heute Nacht die letzten Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr Afghanistan verlassen», teilte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit. «Ein historisches Kapitel geht zu Ende, ein intensiver Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und geprägt hat, bei dem sich die Bundeswehr im Kampf bewährt hat. Ein Einsatz, bei dem Angehörige unserer Streitkräfte an Leib und Seele verletzt wurden, bei dem Menschen ihr Leben verloren haben, bei dem wir Gefallene zu beklagen hatten», so die CDU-Politikerin. Bei dem Einsatz kamen nach Angaben der Bundeswehr 59 Soldaten ums Leben, 35 davon durch «Fremdeinwirkung».

Zuvor hatte die Bundeswehr mitgeteilt, dass die letzten verbliebenen Soldaten am Dienstag von der Luftwaffe aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen worden seien. Dabei wurden zwei deutsche Transportflugzeuge vom Typ A400 M und zwei US-Flugzeuge vom Typ C17 eingesetzt. Die letzte Maschine, eine A400M der Luftwaffe, verließ den afghanischen Luftraum um 21.24 Uhr. An Bord war der deutsche Kommandeur Ansgar Meyer.

Die Soldaten wurden nach einem Flug über Georgien am Mittwoch in Deutschland erwartet. Deutschland war im Norden Afghanistans Führungsnation und in dieser Rolle bis zuletzt bei der Nato-Ausbildungsmission «Resolute Support» engagiert.

Kramp-Karrenbauer kündigte am Dienstag zudem weitere Hilfe für Ortskräfte an, die der Bundeswehr in den vergangen Jahren bei ihrem Einsatz zum Beispiel als Übersetzer geholfen hatten und nun eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland erhalten können. «Wir wissen, dass ein Teil derjenigen schon auf dem Weg ist nach Deutschland, andere wollen die Situation erst noch abwarten», so die Ministerin.

Bei der Gruppe handelt es den Angaben zufolge sich um Personen, die seit 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben. Inklusive Familienangehörigen wird ihre Zahl Kramp-Karrenbauer zufolge auf insgesamt 5000 geschätzt. Das Verfahren der Bundeswehr sieht dabei aber grundsätzlich vor, dass die ehemaligen Ortskräfte für ihren Transport nach Deutschland selbst sorgen müssen.