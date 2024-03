Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.24

BANGKOK: Die Energieagentur sucht die Meinung der Öffentlichkeit zur Anpassung des Kraftstofftarifs für die Monate Mai bis August, die sich auf die Obergrenze der Stromrechnungen auswirken wird. Die Energieagentur überprüft alle vier Monate den Kraftstofftarif, um sicherzustellen, dass der Strompreis angemessen ist.

Komkrit Tantravanich, Generalsekretär und Sprecher der ERC, sagte am Freitag, dass die Kommission drei Ansätze zur Anpassung des FT für den kommenden Zeitraum entwickelt hat.

Drei Ansätze zur Anpassung des FT

Der erste Ansatz besteht darin, den FT auf bis zu 165,24 Satang pro Einheit von den aktuellen 39,72 Satang zu erhöhen, um der Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) die Begleichung ihrer Schulden aus der Stromerzeugung in Höhe von insgesamt 99,6 Milliarden Baht zu ermöglichen.

Dieser Schritt würde jedoch die Obergrenze für die Stromrechnung von Mai bis August auf 5,44 Baht pro Einheit anheben.

Der zweite Ansatz besteht darin, den FT auf bis zu 55,72 Satang pro Einheit zu erhöhen, um Egat die Begleichung seiner Schulden in vier Raten von jeweils 24,92 Milliarden Baht zu ermöglichen. Dies würde zur Begrenzung der Stromrechnungen auf 4,34 Baht pro Einheit führen, aber Egat würde nach August immer noch eine ausstehende Schuld von insgesamt rund 74,76 Milliarden Baht haben.

Die dritte Option wäre, den FT unverändert bei 39,72 Satang pro Einheit zu belassen, sowie die Obergrenze für die Stromrechnung bei den aktuellen 4,18 Baht. Wenn dies geschieht, werden die Schulden von Egat in sieben Raten von jeweils 14 Milliarden Baht beglichen. Die Stromagentur wird nach August die verbleibende Schuld von rund 85,68 Milliarden Baht tragen.

Die Öffentlichkeit kann ihre Meinung unter www.erc.or.th von jetzt bis zum 22. März einreichen, nach dem die ERC ihre Entscheidung bekannt geben wird.

Komkrit sagte, dass nach Schätzungen der Kommission die Stromerzeugungskosten für den Zeitraum Mai-August aufgrund des kontinuierlichen Rückgangs des LNG-Preises niedriger sein würden als während des Zeitraums Januar-April, was bisher den geschätzten Poolgaspreis von 333 Millionen Baht pro BTU auf 300 Millionen Baht gesenkt hat.

Er enthüllte, dass das Erawan-Naturgasfeld im Golf von Thailand seine tägliche Produktion von 400 Millionen auf 800 Millionen Kubikfuß pro Tag ab April verdoppeln würde. Die Menge des inländisch geernteten Erdgases, das für die Stromerzeugung vorgesehen ist, wird jedoch voraussichtlich gleich bleiben, wenn nicht sogar sinken.

Dies lässt Thailand weiterhin von importiertem LNG aus Myanmar abhängig, insbesondere im Sommer, wenn ein Anstieg des Stromverbrauchs erwartet wird, sagte er.