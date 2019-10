Kräuteralkohol: Ein Toter, drei Menschen liegen im Koma

Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.19

CHONBURI: Eine gefährliche Mischung Kräuteralkohol, bekannt als „Ya Dong“, mit giftigem Krötenblut hat im Unterbezirk Samet eine Person getötet. Drei weitere Menschen liegen im Koma und zehn sind schwer erkrankt.

Laut den „Pattaya News“ wurde am Montagabend im Samet-Tempel ein Mann tot aufgefunden. Der Tod des 47-Jährigen wird auf Kräuteralkohol mit Blut aus einer giftigen Kröte zurückgeführt. Daraufhin hat ein Arzt die Bewohner von Samet aufgefordert, keinen Teil eines Tieres zu verspeisen, den sie normalerweise nicht essen würden. Der Mann, der die tödliche Alkoholmischung in seinem Laden verkauft hatte, ist auf der Flucht. In den letzten drei Tagen sind drei Menschen ins Koma gefallen, nachdem sie „Ya Dong“ getrunken hatten, und zehn weitere sind schwer erkrank.