Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.19

Foto: The Nation

KRABI: Hunderte Touristen strömen täglich zur Salzquelle im Bezirk Khlong Thom, um das warme Wasser zu genießen.

Einige Menschen kommen, um ihre Müdigkeit loszuwerden, andere erhoffen sich Erleichterungen bei ernsten Problemen wie Lähmungen, indem sie an mehreren Tagen hintereinander baden. Die Salzquelle Khlong Thom ist ein natürliches Phänomen. Heißes Wasser und Meerwasser wird an die Oberfläche gedrückt. Es gibt nur zwei solche Orte auf der Welt: im Bezirk Khlong Thom der Provinz Krabi und in der Tschechischen Republik. Ursprünglich befand sich die Quelle inmitten eines Waldes. Vor fünf Jahren verbesserte die Bezirksverwaltung das Gebiet, um es für Menschen zugänglicher zu machen.

Es gibt einen Quellenteich namens Boa Mae (Mutterteich) und eine Quelle mit einer Temperatur von etwa 47 Grad Celsius. Besucher dürfen sich hier nicht ins Wasser stürzen. Sie müssen sich Wasser mit einer Kelle oder einer Tasse nehmen. Die Dorfbewohner glauben, dass die Salzquelle bei der Behandlung von Hautkrankheiten, bei Knieschmerzen, Gelenkschmerzen und sogar bei Lähmungen hilft. Die Dorfbewohner sagen weiter, Trinken und Baden trage zur Genesung von Krankheiten bei. In der Vergangenheit banden viele Thais, die sich von einer Krankheit erholten, ein siebenfarbiges Tuch um den Baum oder ließen eine Reihe lokaler Hühner frei.

Bevor Besucher in der Salzquelle baden, müssen sie ihren Körper bei einer am Teich verfügbaren Dusche reinigen. Die Einweichzeit sollte nicht mehr als fünf bis zehn Minuten betragen, und diejenigen mit chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck sollten zuvor einen Arzt um Rat fragen. Nach dem Einweichen muss wieder mit Süßwasser geduscht werden. Die Quelle ist täglich von 5 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene Thailänder zahlen 20 Baht, Kinder 10 Baht und Ausländer 100 Baht.