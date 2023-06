Krabi will bis 2040 kohlenstoffneutral sein

KRABI: Die Walailak University in Nakhon Si Thammarat hat sich mit 22 Regierungsbehörden und Tourismusunternehmern zusammengetan. Gemeinsam wollen die Behörden Krabi bis 2040 zur ersten kohlenstoffneutralen Tourismusprovinz Thailands entwickeln.

Die Universität arbeitet mit 10 nationalen Behörden und 12 Tourismusunternehmen in Krabi zusammen. In enger Kooperation sollen der nachhaltige Tourismus und die Kreativwirtschaft in der beliebten Urlaubsregion an der Andamanensee gefördert werden, teilte Associate Professor Siwarit Pongsakornrungsilp, der amtierende Dekan der Universität, am Montag (5. Juni 2023) der Presse mit.

Die Zusammenarbeit soll auch die Bemühungen um den Klimawandel in Krabi fördern, da die Provinz zu den thailändischen Regionen gehört, die wahrscheinlich von den Auswirkungen der klimabedingten Wetterphänomene in der Andamanensee betroffen sein werden, fügte er hinzu.

„Die Tourismusindustrie trägt zu etwa 8 Prozent der gesamten thailändischen Treibhausgasemissionen bei, die durch Aktivitäten wie Verkehr, Hotel- und Restaurantbetrieb sowie die Herstellung von Souvenirs entstehen. Es ist daher die Pflicht aller Unternehmer, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und zu versuchen, ihn auszugleichen“, forderte er.

Assistenzprofessor Pimlapas Pongsakornrungsilp, Leiter des universitären Kompetenzzentrums für Tourismusmanagement und Kreativwirtschaft, fügte hinzu, dass die Universität gemeinsam mit ihren Partnern ein Wissenszentrum eingerichtet hat, das Unternehmer ausbilden und die Umsetzung von Null-Kohlenstoff-Strategien unterstützen soll.

Dazu gehören die Verbesserung des Tourismusverkehrs und der Hotelverwaltung zur Verringerung der Treibhausgasemissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien und anderer moderner Technologien sowie die Optimierung der Transport- und Lieferketten für den Tourismus und damit verbundene Unternehmen.

Letztes Jahr wurde Krabi bei den renommierten „Traveller Review Awards 2022“, die von Booking.com organisiert wurden, zur gastfreundlichsten Stadt Thailands gewählt.

Die Rangliste basiert auf 1,3 Millionen Bewertungen von 12.969 Hotels in Thailand durch Reisende.

Die anderen thailändischen Städte, die auf der Liste der „gastfreundlichsten“ Städte ganz oben standen, waren Trat, Chiang Rai, Chiang Mai und Nakhon Ratchasima (Korat).