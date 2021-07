KRABI/PHANG-NGA: Ab 1. August wollen die beiden Provinzen Phang-nga und Krabi mit dem Andaman-Sandbox-Programm geimpfte ausländische Touristen willkommen heißen.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hofft, dass die Regierung das Programm genehmigt. Laut dem Direktor des TAT-Büros in Phang-nga, Chuchart Oncharoen, sollen Touristen, die bereits sieben Tage in Phuket und anschließend sieben Tage in Phang-nga oder Krabi verbracht haben, die Koh Yao, Koh Panyee sowie die Küste von Khao Lak besuchen dürfen; und zwar entlang einer festgelegten Route von Ban Nam Khem in Khao Lak nach Koh Yao Noi-Yai und Koh Panyee im Nationalpark Ao Phang-nga. Während des Aufenthalts werden die Bewegungen der Touristen überwacht.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagte, sobald die Andaman Sandbox genehmigt sei, werde die TAT das Kabinett bitten, ähnliche Programme für Chiang Mai, Pattaya, Buriram, Bangkok, Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) zu genehmigen.