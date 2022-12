KPÖ-Politiker spenden rund 291.000 Euro an Bedürftige

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.22

GRAZ: In Österreich haben die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, Elke Kahr, sowie Parteikollegen erneut einen Großteil ihres Gehalts an Bedürftige gespendet. Insgesamt seien in diesem Jahr von ihr sowie zwei Stadträten und einer Landtagsabgeordneten der KPÖ rund 291.000 Euro an sozial Schwache geflossen, teilte Kahr am «Tag der offenen Konten» am Donnerstag in Graz mit. Mit dem Geld sei 2226 Personen oder Familien in der Steiermark geholfen worden. Die Unterstützung sei unter anderem für Lebensmittelgutscheine, Bestattungs- und Anwaltskosten sowie zur Verhinderung von Zwangsräumungen verwendet worden.

Seit 25 Jahren behalten die KPÖ-Mandatsträger von ihren monatlichen Bezügen netto 2000 bis 2300 Euro, der Rest geht an Bedürftige. Im Fall der Bürgermeisterin sind das nun knapp 6000 Euro pro Monat, bei den Stadträten über 4000 Euro. Kahr ist seit November 2021 Bürgermeisterin von Österreichs zweitgrößter Stadt. Die Bürgernähe der KPÖ Steiermark, die auch durch zahlreiche Sprechstunden vorgelebt werden soll, gilt als ein Grund für ihren Wahlerfolg. Kahr allein hat seit 2005, als sie Mitglied der Stadtregierung wurde, nach KPÖ-Angaben mehr als eine Million Euro gespendet.