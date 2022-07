Von: Björn Jahner | 07.07.22

BANGKOK: Das Parken in der Zone C des internationalen Flughafens Suvarnabhumi wird während der zwei langen Feiertagswochenenden in diesem Monat kostenlos sein. Mit dem Erlass der Parkgebühren soll der Tourismus angekurbelt und die finanzielle Belastung der Reisenden verringert werden.

Kostenloses Parken ist während an Asanha Bucha am Mittwoch, 13. Juli 2022 und anlässlich Khao Phansa – Beginn der buddhistischen Fastenzeit – von Dienstag, 12. Juli um Mitternacht bis Montag, 18. Juli 2022 um Mitternacht (insgesamt 7 Tage) sowie anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn von Mittwoch, 27. Juli um Mitternacht bis Montag, 1. August 2022 um Mitternacht (insgesamt 6 Tage) möglich.

Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) gab am Mittwoch bekannt, dass die Parkgebühren in der Zone C, die für Langzeitparken vorgesehen ist und eine Kapazität von 718 Fahrzeugen hat, erlassen werden. Mit der Maßnahme will AOT die finanzielle Belastung der Reisenden verringern und den Tourismus während der Feiertage fördern.

Der Flughafen wird außerdem einen kostenlosen Shuttlebus-Service vom Parkplatz zu den Passagierterminals anbieten. Der Bus fährt alle 15 Minuten und steht während der oben genannten Zeiträume 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

AOT bittet die Passagiere dringend, den Flughafen dringend mindestens drei Stunden vor Abflug für internationale Flüge und mindestens zwei Stunden für Inlandsflüge aufzusuchen, da der Suvarnabhumi International Airport mit einem hohen Reiseaufkommen während der langen Feiertage rechnet.

Weitere Informationen erteilt das Call Center 1722 oder unter 02-132.9511.