Von: Björn Jahner | 10.11.22

BANGKOK: Fluggäste des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok können ihre Fahrzeuge während des anstehenden APEC-Gipfels in der thailändischen Hauptstadt sieben Tage lang kostenlos auf dem Langzeitparkplatz des Airports abstellen.

Mit der Maßnahme sollen die Bangkoker ermutigt werden, während des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) die Hauptstadt für eine Flugreise zu verlassen, in der Hoffnung, den Verkehr in diesem Zeitraum zu entschlacken.

Die Flughafenleitung teilte mit, dass 718 Fahrzeuge vom 15. November 2022 um 12.01 Uhr bis zum 21. November 2022 um Mitternacht auf dem Langzeitparkplatz der Zone C sieben Tage lang kostenlos parken können.

Das Management erklärte, dass die kostenlose Parkmöglichkeit die von der Regierung angekündigten zusätzlichen Feiertage vom 16. bis 18. November 2022 in den Provinzen Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakan unterstützen soll. Die zusätzlichen Feiertage sollen den Verkehr in Bangkok während des Gipfels entlasten.

Der Flughafen kündigte an, dass er rund um die Uhr Shuttlebusse der Linie A zwischen der Parkzone Zone C und dem Passagierterminal bereitstellen werde.

Die Busse fahren im 15-Minuten-Takt vom ÖPNV-Zentrum zur Parkzone C und setzen die Passagiere an verschiedenen Haltestellen ab, u.a. am Gate 3 im Erdgeschoss des Passagierterminals und an Gate 8, bevor sie zur Parkzone C und zurück zum Verkehrszentrum fahren.

Passagiere internationaler Flüge sollen drei Stunden vor Abflug und Passagiere von Inlandsflügen zwei Stunden vor der Abflugzeit einchecken, so die Empfehlung der Flughafenleitung.