BANGKOK: Das Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz gab auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt, dass alle Nationalparks im ganzen Land während des sechstägigen langen Wochenendes kostenlosen Eintritt für thailändische Besucher anbieten. Mit dieser Maßnahme soll der Inlandstourismus gefördert und den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, die Schönheit ihrer eigenen Naturwunder zu entdecken.

Die lange Pause begann am Freitag (28. Juli 2023) anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät des Königs und wird bis zum Beginn der buddhistischen Fastenzeit Khao Phansa am Mittwoch (2. Juli 2023) andauern. In dieser Zeit haben die Thailänder die Gelegenheit, die Natur in den 10 beliebtesten Nationalparks des vergangenen Jahres zu erkunden. Das Ministerium hat die folgenden Parks für diesen Zeitraum empfohlen:

Khao Yai National Park in der Provinz Nakhon Ratchasima

Khao Laem Ya-Mu Ko Samet Nationalpark in Rayong

Pa Hin Ngam Nationalpark in Chaiyaphum

Khlong Lan Nationalpark in Kamphaeng Phet

Erawan Nationalpark in Kanchanaburi

Hat Nappharat Thara-Mu Ko Phi Phi Nationalpark in Krabi

Namtok Phlio Nationalpark in Chanthaburi

Tat Ton Nationalpark in Chaiyaphum

Chet Sao Noi Nationalpark in Saraburi

Phu Langka Nationalpark in Nakhon Phanom

Während die meisten Nationalparks während dieser Zeit einen kostenlosen Zugang ermöglichen, sind einige aus Sicherheitsgründen geschlossen, um die Natur in ihrer unberührten Pracht zu erhalten. Eine Liste der geschlossenen Parks ist verfügbar, um den Besuchern Klarheit zu verschaffen.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) prognostiziert, dass das lange Wochenende fast fünf Millionen Reisen von thailändischen Bürgern generieren werden, wodurch Einnahmen von bis zu 1,66 Milliarden Baht erwartet werden. Die Hotels werden voraussichtlich durchschnittlich zu 63 Prozent ausgelastet sein, wobei die östliche Region mit einer Auslastung von 68 Prozent rechnen kann.

Die Provinzen in der zentralen und nordöstlichen Region werden voraussichtlich die höchste Besucherzahl verzeichnen, wie von der TAT berichtet. Dies unterstreicht die Beliebtheit der genannten Nationalparks und zeigt das große Interesse der Thailänder an der Entdeckung ihrer eigenen Naturschätze während dieser besonderen Ferienzeit.