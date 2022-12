Der kostenlose Campingplatz befindet sich direkt am Ufer des idyllischen Baan-San-Kamphaeng-Stausees. Vorausgesetzt wird eine Genehmigung durch die Wang Nam Khiao Rural Road Office. Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Das Landstraßenministerium bietet einen kostenlosen Campingplatz für Touristen an einer landschaftlich reizvollen Landstraße in der Provinz Nakhon Ratchasima an.

Der Zeltplatz befindet sich zwischen den Kilometersteinen 18 und 19 der Landstraße 3052 im Bezirk Wang Nam Khiao in der nordöstlichen Provinz.

Der Campingplatz (Karte) überblickt den Baan-San-Kamphaeng-Stausee und liegt nur sechs Kilometer von einem beliebten Aussichtspunkt entfernt, von dem aus man wilde Gaure im Khao-Phaeng-Ma-Naturschutzgebiet (Karte) beobachten kann. Der Aussichtspunkt ist das ganze Jahr über ein beliebter Ort für Touristen, die hier für soziale Netzwerke wie Instagram Fotos schießen.

Auf dem „Skylane“ genannten Radweg kann man wunderbar um das Reservoir radeln. Foto: The Nation

Besucher, die an diesem Ort campen wollen, müssen sich persönlich beim Wang Nam Khiao Rural Road Office (Karte) anmelden. Wer die Campinggenehmigung erhält, muss sich beim Zelten an die Regeln halten.

Der Platz bietet auch Platz für Autos und verfügt über ein großes Gelände für sportliche Aktivitäten wie Spazierengehen, Joggen und Radfahren mit dem sogenannten „Sky Lane“ am Rand des Stausees.