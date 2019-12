Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.19

BANGKOK: Bis zu Neujahr können Autofahrer ihre Wagen landesweit kostenlos überprüfen lassen.

Nach Angaben von Verkehrsminister Saksayam Chidchob läuft die Kampagne von jetzt an bis zum Ende des Monats. Im gesamten Königreich werden rund 2.300 Ad-hoc-Prüfstellen eingerichtet. Die Tests sollen dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsunfälle während der langen Ferienzeit zum Jahresende zu verringern, indem an Fahrzeugen Mängel behoben werden. An den Prüfstellen der Straßenverkehrsbehörde gehen Fachleute eine Checkliste für die Motorwartung durch: z. B. Öl- und Kühlmittelstand, Reifendruck und Profiltiefe, Scheinwerfer, Blinker, Brems- und Standlicht. Darüber hinaus wird das Office of Vocational Education Commission Mechanikerlehrlinge an 259 Standorten an einigen der verkehrsreichsten Straßen des Landes für ähnliche Dienstleistungen einsetzen.