Foto: The Nation

BANGKOK: Zwei Behörden bieten Autofahrern kostenlose Fahrzeugüberprüfungen an, um die Verkehrssicherheit während der so genannten „sieben tödlichen Tage“ von Songkran zu erhöhen.

Das Ministerium für Kompetenzentwicklung kündigte am Sonntag (9. April 2023) an, dass Auto- und Motorradfahrer ihre Fahrzeuge bis Mittwoch (12. April 2023) zur kostenlosen Inspektion in die Kompetenzentwicklungsinstitute der Provinzen bringen können.

Die Dienstleistungen werden von Mechanikern erbracht, die an den Instituten kostenlos ausgebildet wurden, sagte Buppha Reuangsut, Generaldirektor des Ministeriums.

Geprüft werden unter anderem Reifenzustand, Öl, Kühler, Beleuchtungssystem, Bremsen und Motor.

Weitere Informationen erhalten Sie über die Hotline des Ministeriums unter der Kurzwahl 1506.

Das Department of Land Transport (DLT) führt bis zum 15. April 2023 eine ähnliche Kampagne mit dem Titel „Free Car Check-up for Safe Driving“ durch.

Autofahrer können ihre Autos oder Motorräder bei über 2.000 teilnehmenden Servicezentren im ganzen Land, die mit dem DLT-Kampagnenbanner gekennzeichnet sind, kostenlos durchchecken lassen.

Die kostenlosen Checks umfassen 20 Punkte, darunter Bremsen, Reifenzustand, Scheibenwischer, Ölleckagen, Beleuchtungs- und Signalsysteme sowie Luftfilter, so der Generaldirektor der Abteilung, Jirut Wisanjit.

Zu den Partnern der Kampagne gehören das Thailand Automotive Institute, die Thai Motorcycle Enterprise Association, die Verbraucherschutzbehörde und führende Hersteller wie Toyota, Honda, Nissan, Isuzu, Mitsubishi und Mazda.

Es wird erwartet, dass Thais ab Mittwoch (12. April 2023) in großer Zahl nach Hause fahren werden, um am Donnerstag (13. April) das traditionelle thailändische Neujahrsfest zu feiern. Die Feiertage für das dreitägige Fest dauern in diesem Jahr bis zum 17. April 2023.

Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass während des Songkran-Festes über 7 Millionen Fahrten von und nach Bangkok unternommen werden, 5,3 Prozent mehr als im letzten Jahr.

Letztes Jahr starben an den „sieben tödlichen Tagen“ durchschnittlich 40 Menschen pro Tag bei Verkehrsunfällen während Songkran.