Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.19

BANGKOK: Der Airport Rail Link bietet am Donnerstag, 12. Dezember, kostenlose Fahrten für diejenigen an, die die königliche Barkenprozession auf dem Fluss Chao Phraya sehen und den König begrüßen möchten.

Für den Herrscher Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ist die traditionelle Barkenprozession die letzte Zeremonie seiner Krönung. Die Prozession auf dem Chao Phraya gibt es seit fast 700 Jahren. Behörden haben Standorte für die Beobachtung der prächtigen Barken vorbereitet, so an der Thammasat-Universität, am Santichaiprakarn-Park, am Nakapirom-Park, am Siriraj-Krankenhaus und am Wat Rakhang Khositaram. Laut Suthep Panpeng, Generaldirektor der staatlichen Eisenbahngesellschaft, wird der Airport Rail Link am 12. Dezember von 5.30 Uhr bis Mitternacht kostenlos Fahrgäste mitnehmen. Tickets sind an allen Bahnhöfen erhältlich.