Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.19

BANGKOK: Auf der erweiterten Strecke der MRT Blue Line wird während des Probelaufs vom 4. Dezember bis zum 29. März kein Fahrpreis erhoben.

Nach Angaben der Mass Rapid Transit Authority von Thailand (MRT) erfolgt der U-Bahn-Testlauf täglich von 10 bis 16 Uhr mit einem Zugabstand von 8 bis 10 Minuten. Passagiere, die ihre Fahrt nach Bang Pho, Bang Or, Bang Phat und Sirindhorn von den Linien Blue und Purple aus fortsetzen möchten, müssen am Bahnhof Taopoon umsteigen. Wer an der Taopoon Station ein- oder aussteigt, muss 16 Baht zahlen. Fahrten mit der blauen Linie kosten zwischen 16 und 42 Baht, bei Anschluss an die violette Linie bis zu 70 Baht.