Von: Redaktion DER FARANG | 04.08.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die dreimonatige Testphase des elektrischen Pendlerzuges Red Line begann am Montag mit der Eröffnung der Strecke durch Premierminister Prayut Chan-o-cha per Videokonferenz. Die offizielle Eröffnung ist für November geplant. Während dieses Zeitraums sind die Fahrten kostenlos.

Laut dem Gouverneur der staatlichen Eisenbahngesellschaft (SRT), Nirut Maneephan, werden die Züge auf der Red Line täglich von 6 bis 20 Uhr verkehren, in der Hauptverkehrszeit alle 15 Minuten und in der Nebenverkehrszeit alle 30 Minuten. Ein vierteiliger Zug kann bis zu 550 Personen befördern. Während der Pandemie wird die Kapazität der Waggons auf die Hälfte beschränkt, um genügend Platz für die soziale Distanzierung zu schaffen.

Für die 26 Kilometer lange Strecke zwischen Bang Sue und Rangsit mit zehn Stationen werden etwa 25 Minuten und 15 Minuten für die Strecke zwischen Bang Sue und Taling Chan mit drei Stationen benötigt. Öffentliche Busse werden an den Bahnhöfen der Red Line halten, um Pendlern die Weiterfahrt zu erleichtern. Am neuen Hauptbahnhof Bang Sue Grand Station können Pendler auf die Blue Line der MRT und am Bahnhof Laksi auf die Pink Line Monorail umsteigen.