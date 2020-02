Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.20

BANGKOK: Der U-Bahnbetreiber Bangkok Expressway und Metro (MRT) hat die kostenlosen Fahrten auf der Blue Line zwischen den Stationen Tao Poon und Charan bis zum 29. März verlängert.

Das gilt bereits auf dem neuen Abschnitt der Blue Line von 10 bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr seit dem 23. Dezember und sollte am 15. Februar enden. Der neue Service, der Teil der erweiterten Linie ist, die in Tha Phra endet, wird am 30. März offiziell eröffnet. Der Betreiber hofft, dass die Ausweitung des kostenlosen Dienstes mehr Menschen dazu ermutigt, ihr Auto zu Hause zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das würde auch die Umweltverschmutzung in der Hauptstadt verringern.