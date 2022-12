Von: Björn Jahner | 31.12.22

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) bietet Bangkokern, die sich entschlossen haben, zu Hause zu bleiben, ab Silvester an jedem Wochenende kostenlose Busse zu den schwimmenden Märkten in der Hauptstadt an.

Wie die BMA am Freitag (30. Dezember 2022) mitteilte, ist dies Teil eines Pilotprojekts, mit dem der lokale Tourismus angekurbelt werden soll, indem Touristenattraktionen an den Wochenenden durch Zubringerbusse mit den Hauptverkehrswegen verbunden werden.

Der Service beginnt an diesem Wochenende, wenn die Bangkoker an der MRT-Station Bang Khun Non in einen Elektrobus der BMA einsteigen und entweder am schwimmenden Markt Song Khlong oder Taling Chan aussteigen können. Nach diesen Haltestellen fährt der Bus zum südlichen Busbahnhof, um weitere Fahrgäste aufzunehmen, und fährt dann zu den schwimmenden Märkten Lat Mayom und Wat Saphan, bevor er seine Endhaltestelle, die MRT-Station Bang Khun Non, erreicht.

Der Service wird viermal täglich ab 09.00 Uhr morgens angeboten, der Letzte Bus erreicht die MRT-Station Bang Khun Non um 16.45 Uhr.

Ein elektrischer Zubringerbus bietet Platz für 20 Personen, hat eine Rollstuhl-Rampe, kostenloses WLAN und Ladestationen für Handys. Die Fahrgäste können die Route und den Fahrplan über die ViaBus-App abrufen.