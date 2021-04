PHUKET: Besucher der drei „Kolour Beachside 2021“-Partys, die am letzten Wochenende in Phuket veranstaltet wurden, können sich kostenlos auf Covid-19 testen lassen, nachdem bekannt wurde, dass mehrere Neuinfektionen auf Thailands größter Insel auf das Festival zurückzuführen sind.

Mobile Testeinheiten werden von Sonntag, 11. April, bis Dienstag, 13. April, jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr an der Bangla Road in Patong stationiert. In der Bekanntmachung der Provinzverwaltung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Personen, die am 2. April und 3.April den Shelter Phuket Dance & Night Club in Patong, am 3. April das Cafe Del Mar Phuket in Kamala sowie am 3. April den Illuzion Nachtclub in der Bangla Road, Patong die Kolour Beachside Partys besucht haben, sich testen lassen sollten.

Bereits am letzten Sonnntag hatte der Bangkoker Veranstalter in einer offiziellen Stellungsnahme die Covid-19-Fälle auf seinem Festival bekanntgegeben und alle Besucher aufgefordert, ihre Gesundheit zu überwachen: