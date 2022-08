Von: Björn Jahner | 11.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Anlässlich des Geburtstags von Königinmutter Sirikit (12. August 2022) ist das Parken in der Zone C des internationalen Flughafens Suvarnabhumi am langen Wochenende – von Donnerstag bis Sonntag – kostenlos. Mit dem Gratis-Park-Angebot soll die finanzielle Belastung der Reisenden während des Muttertags und des langen Wochenendes verringern werden.

Das kostenlose Parken in der Zone C, die für Langzeitparker vorgesehen ist und eine Kapazität von 718 Fahrzeugen hat, ist vom 11. August um Mitternacht bis zum 15. August um Mitternacht – also insgesamt fünf Tage – möglich.

Der Flughafen bietet außerdem einen kostenlosen Shuttleservice vom Parkplatz zu den Passagierterminals an. Die Busse verkehren alle 15 Minuten stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Die Fluggäste werden dringend gebeten, sich mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit für internationale Flüge und mindestens zwei Stunden vor der Abflugzeit für Inlandsflüge am Flughafen einzufinden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Call Center 1722 oder unter der Rufnummer 02-132.9511.