Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.21

PATTAYA: „Do you speak English?“ – „I’m so solly, I no undersa-tand. My Englid not good.“

Wer kennt das nicht? Man geht als Farang irgendwo hin und wenn man dann etwas sagt (meist in Englisch) wird man entweder gar nicht oder nicht richtig verstanden. Das muss aber nicht immer am Gesprächspartner liegen. Vielleicht sind es auch die eigenen Fremdsprachkenntnisse, die sehr dürftig sind und deshalb kein vernünftiges Gespräch zustande kommt.

Nachdem es in letzter Zeit häufig zu Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie gekommen ist, hatte man sich bei Easy ABC Pattaya dazu entschlossen, dass Online-Programm weiter auszubauen, um so unabhängiger von politischen Entscheidungen bezüglich Schulschließungen zu sein. Anfangs wurden bereits mehrfach kostenlose Schnupperstunden für Thaiunterricht durchgeführt und da dies von den Teilnehmern sehr gut angenommen wurde, hat sich der Inhaber Wolfgang Payer nun dazu entschlossen, das Online-Programm weiter auszubauen und ab sofort auch Englischkurse (als Live-Online-Unterricht) anzubieten.

Zwei Kurse für zwei Leistungsstufen

Bereits am Dienstag, 23. November 2021 gehts es mit gleich zwei Onlinekursen auf verschiedenen Leistungsstufen los.

• Als erstes beginnt um 12.00 Uhr Thaizeit ein Englisch-Anfängerkurs mit thailändischer Lehrerin. D.h., dass Erklärungen in Thai stattfinden. Ideal für Thais, die noch nicht so sehr mit der englischen Sprache vertraut sind, da Fragen in der Heimatsprache gestellt und beantwortet werden können.

• Abends um 18.00 Uhr Thaizeit beginnt ein Englisch-Aufbaukurs mit einem englischsprachigen Lehrer (Englisch-Muttersprachler). D.h., dass Schüler die bereits über einige grundlegende Englischkenntnisse verfügen, im Unterricht ausschließlich mit der englischen Sprache konfrontiert werden, um auf das bereits vorhandene Wissen weiter aufbauen zu können. Dieser Kurs ist nicht nur für Thais verfügbar, sondern für jedermann, insofern bereits Englisch-Grundkenntnisse vorhanden sind.

Die Erfahrung aus den ersten Online-Kursen hat gezeigt, dass man keine speziellen Computerkenntnisse besitzen muss und dass es sehr einfach und bequem ist, am Online-Unterricht von zuhause, am Arbeitsplatz, im Hotel, im Urlaub, oder wo immer man sich gerade befinden mag, teilzunehmen.

​Die Lehrer/-innen stehen live am Computer Rede und Antwort (mit Kamera und Mikrofon und/ oder auch in der Chatfunktion), sodass man sich problemlos auf das Lernen konzentrieren kann. Und da alle Lektionen aufgezeichnet werden, ist es auch nicht so schlimm, wenn der eine oder andere Unterricht mal versäumt wird. Man kann sich das Video dann später in Ruhe anschauen.

Und um zu zeigen wie einfach und unkompliziert Online-Unterricht ist, wird eine Gratis-Online-Teststunde angeboten. Einfach mal reinschnuppern – kostenlos und unverbindlich!

Wenn auch Sie (oder Ihr/e Partner/in) Ihre Englischkenntnisse auffrischen oder verbessern möchten, haben Sie jetzt Gelegenheit es kostenlos auszuprobieren.

Also, jetzt anmelden und einfach mal unverbindlich reinschnuppern. Wenn Ihnen die Gratis-Online-Teststunde gefallen hat, dann können Sie in der Woche darauf am 20-stündigen Englisch-Onlinekurs teilnehmen.

Wie funktioniert das?

Einfach auf der Webseite www.easy-abc-th.com/kontakt anmelden. Schreiben Sie lediglich, an welchem der beiden Kurse Sie teilnehmen möchten. Falls Sie jemand anderen anmelden möchten, schicken Sie uns bitte die E-Mail-Adresse und den Namen des Teilnehmers.

Bitte warten Sie nicht zu lange, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit dem Teilnahme-Link. Am Dienstag, 23. November kli­cken Sie ein paar Minuten vor Kursbeginn einfach auf den zugesandten Teilnahme-Link und schon sind Sie im Warteraum und erhalten pünktlich zum Kursbeginn Sicht- und Chatkontakt mit dem Lehrpersonal. Einen Tag vor der Veranstaltung erhalten Sie von Easy ABC eine Erinnerungs-E-Mail, sodass Sie den Unterricht nicht verpassen. Einfache Computerkenntnisse und ein Computer oder ein Notebook (Laptop), ein Tablet (iPad) oder ein Handy reichen vollkommen aus, um an der Schulung teilnehmen zu können.

Weltweite Teilnahme möglich

Egal, wo Sie sich gerade auf der Welt aufhalten. Ob hier in Thailand, vielleicht sogar in einem ASQ-Hotel, in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, lassen Sie sich überraschen, wie einfach, effektiv und interessant der Online-Unterricht sein kann.

Übrigens: Am Ende der Schnupperstunde gibt es noch eine tolle Überraschung für jeden Teilnehmer!

Weitere Infos zu Sprachkursen unter: www.easy-abc-th.com oder telefonisch unter: +66-(0)38-251.952.

PS: Am Freitag, 17. Januar 2022 beginnt um 09.00 Uhr MEZ bereits der nächste 20-Stunden-Thai-Online-Gruppenunterricht für Neueinsteiger. Anmeldungen sind ab sofort möglich!