Von: Björn Jahner | 30.11.19

BANGKOK: Überdimensionierte LED-Werbetafeln, die entlang von Bangkoks Schnellstraßen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, bringen die Anti-Korruptions-Organisation auf den Plan.

Nicht nur, weil die zuständigen Behörden keine genaue Auskunft erteilen können, wer die Genehmigung für die Installation der überdimensionierten, bildschirmähnlichen Werbeträger erteilt hat, sondern besonders auch im Hinblick auf die hohe Unfallgefahr, die von ihnen ausgeht. Mana Nimitmongkok, Generalsekretär des Zusammenschlusses, warnt auf seinem Facebook-Profil, dass die LED-Werbebildschirme in Kinoleinwandgröße Autofahrer bei Dunkelheit leicht ablenken, woraus eine hohe Unfallgefahr resultiert, während illegale Werbetafeln in Megagröße wiederum ohne Beachtung der Sicherheitskriterien errichtet werden und besonders bei stürmischem Wetter eine Gefahr darstellen. Der Anti-Korruptions-Aktivist hat in diesem Zusammenhang Untersuchungen angekündigt, um herauszufinden, ob es sich bei den LED-Werbetafeln, die stadtweit plötzlich und wie aus dem Nichts aufgetaucht sind, um Bestechungsfälle handelt. Der Verdacht liegt Mana folgend nahe, da behördliche Auflagen, unter anderem der vorgeschriebene Mindestabstand von 50 Metern zwischen Werbetafeln und Schnellstraßen, in vielen Fällen nicht eingehalten wurde. Er verweist auf das Ergebnis einer Untersuchung der Metropolverwaltung Bangkok, dass im Vorjahr bis zu 23 Prozent oder 244 von 1.079 Werbetafeln in der Hauptstadt illegal errichtet wurden. Mana vermutet, dass Schmiergelder im Spiel waren. Er gibt zu bedenken, dass dem Staat wegen korrupten Beamten dringend benötigte Steuergelder entgehen. Zudem werde gemäß Mana durch den Markteintritt illegaler Anbieter auch der faire Wettbewerb geschwächt.