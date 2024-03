Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.24

BANGKOK: Die Behörden haben grünes Licht für die Verhaftung von drei Polizeibeamten und einem Zivilisten erhalten, während gegen einen hochrangigen Polizeibeamten Vorladungen im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen im Rahmen eines illegalen Online-Glücksspielnetzwerks, genannt BNKMaster, ausgestellt wurden.

Die Verhaftungsbefehle wurden beantragt, nachdem finanzielle Verbindungen zwischen den Verdächtigen und BNKMaster entdeckt wurden, das im letzten Jahr aufgedeckt wurde. Nach einem Bericht der Bangkok Post forderte die Polizei die Verhaftungsbefehle aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche in Verbindung mit der illegalen Online-Glücksspielseite.

Verdeckte Transaktionen entdeckt

Eine Quelle in den Ermittlungen berichtete, dass die Polizei die Verhaftungsbefehle beantragte, nachdem sie feststellte, dass Geld zwischen den Verdächtigen und einer illegalen Online-Glücksspielseite transferiert wurde.

Pol Maj Gen Thinnakorn Rangmat, stellvertretender Kommissar des Metropolitan Police Bureau, teilte mit, dass gegen einen hochrangigen Polizeibeamten Vorladungen ausgesprochen wurden, der den Rang eines Generals innehat.

Eine weitere Wendung im Fall

Nachdem Pol Maj Gen Thinnakorn die Anträge gestellt hatte, genehmigte das Strafgericht die Verhaftungsbefehle für die vier Verdächtigen und erließ eine Vorladung für den hochrangigen Beamten aufgrund seiner Position.

Die Enthüllung von Korruptionsfällen innerhalb der Polizei ist kein neues Phänomen in Thailand. In den letzten Jahren wurden mehrere ähnliche Fälle aufgedeckt, die das Vertrauen in die Integrität der Polizeibeamten erschütterten.