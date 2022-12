Von: Björn Jahner | 28.12.22

BANGKOK: Der umstrittene Leiter des Ministeriums für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz, der verhaftet und der Forderung und Annahme von Bestechungsgeldern beschuldigt wurde, wurde am Dienstagabend (27. Dezember 2022) gegen eine Kaution von 400.000 Baht freigelassen.

Die Polizei plante, etwa 20 hochrangige Beamte der dem Ministerium unterstellten Behörden zum Verhör vorzuladen. Ihre Namen befanden sich auf Umschlägen mit Geld, die aus dem Safe im Büro des Abteilungsleiters beschlagnahmt worden waren.

Der Generaldirektor des Ministeriums, Rutchada Suriyakul Na Ayutya, wurde nach seiner Verhaftung in seinem Büro am Dienstagmorgen in der Zentrale der Korruptionsbekämpfungskommission (CCD) verhört.

Khun Rutchada beantragte nach dem Verhör seine Freilassung auf Kaution und bot 400.000 Baht in bar als Sicherheit an.

Die Ermittler der Polizei genehmigten seinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution mit der Begründung, er sei ein hoher Beamter mit einem sicheren Arbeitsplatz, habe einen festen Wohnsitz und es bestehe keine Fluchtgefahr. Der Kommandeur des CCD, Generalmajor Jaroonkiat Pankaew, sagte am Mittwoch, dass die Ermittler die Leiter der der Abteilung unterstehenden Behörden, deren Namen auf den in Khun Rutchadas Büro sichergestellten Umschlägen mit Bargeld standen, als Zeugen zur Befragung vorladen würden. Die Ermittler würden sie über das Geld befragen, sagte Polizeigeneral Jaroonkiat.

Eine Polizeiquelle sagte, dass etwa 20 Beamte, deren Namen auf den Umschlägen stehen, vorgeladen werden sollen. Die beschlagnahmten Umschläge enthielten unterschiedliche Mengen an Bargeld. In einigen befanden sich 1,6 Millionen Baht, in anderen ein fünfstelliger Betrag. In einigen Umschlägen befanden sich 100-Baht-Banknoten, was darauf hindeutet, dass die Beträge auf der Grundlage der Höhe des Budgets berechnet wurden, das jede Behörde erhielt.

Die CCD-Beamten trafen am Dienstagmorgen im Hauptsitz des Ministeriums im Bangkoker Stadtteil Chatuchak ein und nahmen Khun Rutchada vorübergehend fest, um ihn zu vernehmen und die Vorwürfe der Forderung oder Zustimmung zur Annahme von Bestechungsgeldern oder anderen Vorteilen zu seinem persönlichen Vorteil, des Amtsmissbrauchs und der Amtsmissachtung zu bestätigen.

Seine Verhaftung erfolgte, nachdem Chaiwat Limlikit-aksorn, ehemaliger Leiter des Kaeng Krachan Nationalparks in Phetchaburi, zuvor bei der CCD eine Beschwerde gegen Khun Rutchada eingereicht hatte, in der er ihn beschuldigte, seine Autorität zu missbrauchen, indem er Beamte, die sich weigerten, ihm 500.000 Baht zu zahlen, auf Positionen außerhalb ihrer Heimatprovinzen versetzte.

Khun Chaiwat beschuldigte den Leiter des Ministeriums auch, Geld von den Leitern der ihm unterstellten Behörden zu verlangen.

Vor der Verhaftung planten die CCD-Ermittler eine verdeckte Operation, bei der ein Geschädigter gebeten wurde, Khun Rutchada am Dienstag um 09.10 Uhr in seinem Büro einen Umschlag mit 98.000 Baht zu übergeben. Bei der Durchsuchung der Büroräume von Khun Rutchada wurden in einem Safe weitere 4,9 Millionen Baht in bar gefunden.