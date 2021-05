BANGKOK: Der thailändische Gerichtshof ermittelt in einem Fall, in dem hochrangige Richter des Obersten Gerichts von Vertretern von Toyota Motor Thailand, einer Tochtergesellschaft von Toyota, bestochen worden sein sollen.

Richter am Obersten Gerichtshof wurden angeblich von Anwälten bestochen, die das Unternehmen vertreten, um ein anhängiges Steuerurteil in Höhe von 350 Millionen Dollar zu kippen, heißt es bei „Law360“. Offenbar wollte Toyota Motor Thailand, dass das Gericht die Importsteuer der Zollbehörde auf Prius-Autos aufhebt, berichtet die „Bangkoks Post“.

Zu den Personen, gegen die ermittelt wird, gehören laut „Law360“ zwei hochrangige Richter am Obersten Gerichtshof Thailands, ein ehemaliger Präsident des Berufungsgerichts und drei ehemalige Anwälte von Toyota Motor Thailand. Angeblich hatte der Autokonzern den ehemaligen Gerichtspräsidenten und einen hochrangigen Berater des Obersten Gerichtshofs bezahlt, um den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs davon zu überzeugen, die Importsteuer aufzuheben.

Eine interne Untersuchung von Toyota ergab, dass seine Tochtergesellschaft in Thailand Zahlungen an Anwälte außerhalb des Unternehmens geleistet haben könnte, die dann das Geld zur Bestechung von Justizbeamten verwendet haben. In einer Erklärung vom Sprecher des Gerichtshofs, Suriyan Hongvilai, heißt es: „Seit dem Bekanntwerden der Angelegenheit hat der Gerichtshof versucht, alle damit zusammenhängenden Informationen und Fakten sowohl im Land als auch im Ausland zu verfolgen, zu verifizieren und zu sammeln... Nachdem es nun einen Nachrichtenbericht gab, in dem Namen und Positionen einiger Personen genannt wurden, wird der Gerichtshof fortfahren, diese mit den entsprechenden angeschlossenen Behörden zu verifizieren... Weitere Maßnahmen würden von den Details der erhaltenen Informationen abhängen."

In einer Stellungnahme betont Toyota, dass das Unternehmen „unermüdlich daran arbeitet, die höchsten professionellen und ethischen Standards in jedem Land, in dem wir tätig sind, einzuhalten. Wir nehmen alle Anschuldigungen von Fehlverhalten ernst und verpflichten uns, sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken mit allen entsprechenden staatlichen Vorschriften übereinstimmen."