Written by: Redaktion DER FARANG

PATTAYA: Chonburis Gouverneur hat einen Polizeibeamten gefeuert, der eine Thai erpresst und misshandelt hatte.

Die 23 Jahre alte Frau aus der Provinz Chaiyaphum war in einem Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Sergeant nahm sie fest, die Frau musste eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Am nächsten Morgen forderte der Beamte von der Frau 20.000 Baht, dann könnte sie gehen. Die Thai rief ihren Freund an, der sie auslöste. Als sie die Wache verlassen wollte, küsste der Polizist sie auf die Wange und bedrängte sie vor den anwesenden Menschen. „Ich war geschockt und beschämt“ soll die Frau gesagt haben.