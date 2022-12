Von: Björn Jahner | 01.12.22

PATTAYA: Liebe Leser- und Kundschaft! Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Ausgabe 25/2022 eine Woche später als gewohnt, am Freitag, 9. Dezember 2022 erscheint. Da wir 26 Ausgaben des Magazins DER FARANG bei 52/53 Wochen pro Jahr herausgeben, müssen wir alle sechs Jahre eine Korrektur des Erscheinungstermins um eine Woche vornehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Redaktionsschluss für die Ausgabe FA25/2022: Donnerstag, 1. Dezember 2022. Die Ausgabe erscheint am Freitag, 9. Dezember 2022 und ist die Weihnachtsausgabe für Anzeigenkunden in Bangkok, Hua Hin, Koh Samui, Phuket und Chiang Mai.

Redaktionsschluss für die Ausgabe FA26/2022: Donnerstag, 15. Dezember 2022. Die Ausgabe erscheint am Freitag, 23. Dezember 2022 und ist die Weihnachtsausgabe für Anzeigenkunden in Pattaya und Silvesterausgabe für Anzeigenkunden in ganz Thailand.