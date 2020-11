Koreanischer Soldat bei Rückkehr aus Thailand positiv getestet

BANGKOK: Ein südkoreanischer Soldat, der fast einen Monat in Thailand verbrachte, wurde bei seiner Rückkehr in sein Heimatland am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet.

Der Soldat hatte vom 3. bis 5. November in Rayong an einer Planungssitzung für die Militärübung Cobra Gold im nächsten Jahr teilgenommen, berichtete Walairat Chaifu, Leiter der Abteilung Epidemiologie im Department of Disease Control (DDC). Die 202 Teilnehmer setzten sich aus 177 thailändischen und 25 ausländischen Soldaten zusammen, die aus den Vereinigten Staaten (12), Südkorea (6), Indonesien und Australien (je 2), Singapur, Japan und Indien (je 1) kamen. Sie übernachteten in einem Hotel im Rayong-Bezirk Ban Chang, in dem auch die Treffen stattfanden.

Der südkoreanische Soldat wurde am Sonntag positiv getestet, nachdem er ein Flugzeug vom Flughafen Suvarnabhumi zum Flughafen Incheon in Südkorea genommen hatte. Er kam am 17. Oktober in Thailand an und verbrachte zwei Wochen in einem alternativen staatlichen Quarantäne-Hotel (ASQ) im Bangkoker Stadtteil Sukhumvit. Er wurde während der Quarantäne zweimal negativ getestet. Am 1. November wurde er von einem Botschaftswagen abgeholt und in ein anderes Hotel an der Sukhumvit Road gebracht. Am 2. November wurde er von einem Kleinbus der Botschaft zum Treffen in Ban Chang transportiert. Am 6. November fuhr der Soldat mit dem Botschaftswagen zurück zu einem Hotel an der Sukhumvit Road.

Walairat sagte weiter, die anderen südkoreanischen Soldaten seien negativ getestet worden. Die thailändischen Soldaten, die an dem Treffen teilnahmen, wurden unter Quarantäne gestellt. Die thailändischen Gesundheitsbehörden suchen nach der Infektionsquelle. Sie haben sich mit ihren Kollegen in Südkorea in Verbindung gesetzt, um herauszufinden, ob sich der Soldat das Virus in Thailand oder bereits vor seiner Abreise aus dem eigenen Land eingefangen hat.