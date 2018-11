Koreanischer Betrüger von Polizei verhaftet

BANGKOK: In einem Hotel hat die Touristenpolizei einen in Südkorea gesuchten Betrüger festgenommen.

Der 45-Jährige wurde auf Ersuchen südkoreanischer Behörden verhaftet. Er wird wegen Betrugs in vier Fällen im Zusammenhang mit Beschäftigung von Menschen und Devisenwechsel gesucht. Laut der Polizei war der Mann 28 Mal nach Thailand eingereist. Er hatte Thailand am 13. September verlassen. Es gibt bei der Immigration aber keine Unterlagen, dass er zurückgekehrt ist. Also wird er beschuldigt, illegal, ohne Visum in das Königreich eingereist zu sein.