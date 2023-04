Foto: The Nation

PATTAYA: In Pattaya wurde ein 24-jähriger Südkoreaner festgenommen, der sein Visum um mehr als ein Jahr überzogen hatte, nachdem er angeblich seine eigene Entführung inszeniert hatte, um Verwandte davon zu überzeugen, ihm Geld zu schicken, damit er nach Hause zurückkehren kann, so die Polizei am Mittwoch (5. April 2023).

Dem Mann droht die Abschiebung, weil er sein Visum um 497 Tage überzogen hat, und es könnten laut Polizei weitere Anklagen wegen seiner vorgetäuschten Entführung folgen.

Die Verwandten des jungen Mannes hatten die koreanische Botschaft in Thailand um Hilfe gebeten, nachdem Kim ihnen erzählt hatte, er sei entführt, eingesperrt und angegriffen worden, bevor er geflohen sei, so die Polizei.

Er hatte Familienmitgliedern in Korea erzählt, dass er auf dem Weg zum internationalen Flughafen Suvarnabhumi sei, aber kein Geld habe, sagten die Ermittler.

Nachdem die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Entführung erhalten hatte, suchte sie sein Haus im Bezirk Bang Lamung (Pattaya) auf. Als sie eintrafen, flüchtete der Ausländer durch den Hinterhof und versuchte, sich hinter Sträuchern in einem Feld vor ihnen zu verstecken.

Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn zum Verhör auf die örtliche Polizeiwache.

Einem koreanischen Übersetzer gegenüber gab er zu, dass er weder entführt noch inhaftiert oder in irgendeiner Weise geschädigt worden sei.

Sein einziges Problem war, dass seine Familie seine wiederholten Bitten, ihm Geld zu schicken, abgelehnt hatte. Deshalb erzählte er ihnen, dass er entführt worden sei, in der Hoffnung, dass sie ihm dadurch Geld für seine Heimreise schicken würden.

Stattdessen wandten sie sich an die koreanische Botschaft.

Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall, während das Verfahren zur Abschiebung des Mannes eingeleitet wurde.