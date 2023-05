PATTAYA: Am Mittwoch (24. Mai 2023) ereignete sich in Pattaya in den frühen Morgenstunden tragischer Motorradunfall, bei dem ein 34-jähriger Koreaner, der vor Ort als Bar-Manager und Expat bekannt war, ums Leben kam. Der Vorfall ereignete sich vor der Pattaya 7 School, wo der Mann am frühen Morgen mit einem Baustellenschild zusammenstieß.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Thammasathan Rescue Foundation trafen um 04.00 Uhr morgens am Unfallort ein und fanden das Opfer bewusstlos auf der Straße. Trotz aller Bemühungen gelang es ihnen nicht, den Mann wiederzubeleben. Die Identität des Mannes wurde nicht bekannt gegeben, bis seine Familie und die zuständige Botschaft von den Behörden benachrichtigt wurden.

An der Unfallstelle wurden das umgestürzte Motorrad und ein großes rotes Baustellenschild entdeckt, gegen das das Opfer geprallt war. Seine Leiche wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft derzeit die Videoaufnahmen aus der Gegend, um die genaue Ursache des Zusammenstoßes zu ermitteln.