Massage Parlours in Korea. Foto: The Nation / Yonhap

BANGKOK: Ein 48 Jahre alter Südkoreaner, der mindestens 85 Thai-Frauen für Massagesalons in Korea rekrutiert hatte, wurde nach seiner Verhaftung in Thailand in sein Heimatland abgeschoben.

Der Mann wurde in Korea wegen Betrugs gesucht und floh im Jahr 2015 nach Thailand. Hier suchte er Thai-Frauen für einen Job in Massagesalons seines Heimatlandes. Er sorgte dafür, dass die Frauen als Touristinnen einreisen und illegal arbeiten konnten. Von jeder Frau kassierte er zwischen 500.000 und 1 Million Won. Die südkoreanischen Einwanderungsbehörden hatten ihn ausfindig gemacht und festgestellt, dass er in Thailand ein Restaurant betrieb. Die thailändische Polizei wurde um Zusammenarbeit gebeten. „Es ist der erste Fall, in dem koreanische Einwanderungsbehörden mit der thailändischen Polizei zusammengearbeitet haben, um einen illegalen Arbeitsvermittler zu schnappen. Wir werden weiterhin eng mit Thailand zusammenarbeiten, um Verbrecher festzunehmen und zu repatriieren", sagte ein Beamter der südkoreanischen Einwanderungsbehörde.