PATTAYA: Die Polizei rettete am Sonntag am späten Nachmittag in Pattaya eine Thailänderin, die angeblich von ihrem koreanischen Freund angegriffen und festgehalten wurde.

Die Polizei von Banglamung wurde um 17:00 Uhr über den Vorfall in einem Condominium in Naklua informiert. Polizei und Rettungsteams trafen kurz nach dem Anruf eines Freundes des Opfers in der Wohnanlage ein. Der 40-jährige, koreanische Staatsangehörige und seine thailändische Freundin ,27, befanden sich in dem Zimmer, der Ausländer weigerte sich jedoch, die Tür für die Polizei oder die Rettungskräfte zu öffnen. Der Eigentümer des Zimmers wurde kontaktiert, bevor die Rettungskräfte die Erlaubnis erhielten, die Tür aufzubrechen.

Eine nicht identifizierte Freundin der Frau, die die Polizei anrief, sagte, sie habe ihre Freundin vier Tage lang nicht erreichen können. Am Sonntag jedoch antwortete ihr ihre Freundein und informierte sie per LINE, dass sie festgehalten und angegriffen werde sowie Hilfe brauche. Ihr koreanischer Freund habe ihr gedroht, sie erneut anzugreifen, nachdem er sie zuvor geschlagen habe, heißt es in der LINE-Nachricht. Da die Rettungskräfte befürchteten, dass das Opfer aus dem Zimmer geworfen werden könnte, wurde auf dem Boden vor dem Haus ein Sprungkissen vorbereitet.

Die Rettungskräfte brachen die Tür auf und fanden die Frau verletzt im Zimmer vor. Nach Angaben der Polizei wurden in dem Zimmer auch einige Drogen und Drogenutensilien gefunden. Sie und ihr koreanischer Freund wurden zur Polizeistation Banglamung gebracht, um weitere Berichte einzureichen, und die Polizei bereitet mehrere Anzeigen gegen den Ausländer vor, der am Tatort keine Fragen beantwortete.