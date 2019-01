Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.19

BANGKOK/RAYONG: Ein Südkoreaner wurde am Donnerstag in Bangkok verhaftet, weil er mit zwei Helfern einen Landsmann ermordet und die Leiche zerstückelt haben soll.

Laut der Crime Suppression Division hatte sich Gim H. auf der südkoreanischen Botschaft gemeldet, die ihn den thailändischen Behörden übergab. Er soll gestanden haben, an der Ermordung von Choi M. beteiligt gewesen zu sein. Dessen zerstückelte Leiche war am Montag in Säcken in einem Waldstück der Provinz Rayong gefunden wurden. Gim sagte aus, er und das Opfer seien in einem Online-Glücksspielring verwickelt gewesen. Er sei durch Gewaltandrohung gezwungen wurde, Choi zu töten und seinen Körper mit Hilfe von zwei Bandenmitgliedern zu beseitigen. Nach ihnen fahndet die Polizei.

Chois Identität wurde erst letzte Nacht bestätigt, da sein Körper in mehrere Teile zerschnitten worden war. Der Südkoreaner wurde durch ein markantes Tattoo auf seinem Torso identifiziert. Choi war von den thailändischen Behörden im Jahr 2015 auf die schwarze Liste gesetzt worden. Damals war er in Bangkok wegen Glücksspiels angeklagt worden. Jetzt hielt er sich illegal in Thailand auf.