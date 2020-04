Korawat Panprapakorn zum neuen DSI-Chef ernannt

Von: Björn Jahner | 29.04.20

Pol. Lt. Oberstleutnant Korawat Panprapakorn wurde am Dienstag zum neuen Generaldirektor des Department of Special Investigation (DSI) ernannt. Archivbild: Thai PBS

BANGKOK: Auf Vorschlag des Justizministeriums wurde der bisherige Generalinspektor des Ministeriums, Pol. Lt. Oberstleutnant Korawat Panprapakorn, vom Kabinett zum neuen Generaldirektor des Department of Special Investigation (DSI) ernannt, teilte Justizminister Somsak Thepsuthin am Dienstag den Medien mit.

Der Posten war bislang unbesetzt, nachdem Pol. Oberst Paisit Wongmuang im Februar wegen gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt eingereicht hatte.

Pol. Oberstleutnant Korawat wurde am 9. März 1961 geboren. Nach seinem Abschluss an der Polizeiakademie im Jahr 1992 war er zunächst auf der Polizeistation Pak Tho in Ratchaburi beschäftigt und agierte ab 2002 als stellvertretender Kommandeur der Unterabteilung 4 für Verbrechensbekämpfung.

Korawats DSI-Karriere begann im Jahr 2004 als Sonderermittler der Abteilung für Technologie- und Informationsfälle, bevor er zum Leiter für Sonderermittlungen (2012) und stellvertretenden Generaldirektor (2017) der Strafverfolgungsbehörde ernannt wurde. Seit dem 15. Oktober vergangenen Jahres bekleidete er das Amt des Generalinspektors des Justizministeriums.

Während seiner DSI-Karriere war er in der Aufklärung vieler bedeutender Kriminalfälle involviert, mit denen er sich seinen Ruf als Top-Cop des Landes erarbeitete. Dazu zählen der Mordfall an Prayoon Sithichoke in Chonburi, bei dem Somchai Khunplome („Kamnam Poh“) angeklagt wurde; der Unterschlagungsskandal bei der Bangkok Bank of Commerce (BBC) und das Verschwinden ethnische Karen-Aktivisten Polaji Rakchongcharoen („Billy“) in Ban Pong Luk-Bang Kroy in Phetchaburi.