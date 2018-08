Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.18

Erneut sorgen unangemessene Fotos von zwei Ausländern im Geschichtspark Ayutthaya für Empörung. Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Ausländische Touristen haben sich einmal mehr im Historischen Park daneben benommen.

Sukanya Baonerd, Direktorin des Parks, reichte am Freitagmorgen bei der Polizei in Ayutthaya eine Beschwerde ein. Sie sagte, ein Ausländer habe ein Foto auf Instagram gepostet, das einen Mann oder eine Frau kopfüber vor einer alten Pagode mit gespreizten Beinen zeigt. Am Donnerstag hatte der Park mehrere Fotos auf seine Facebook-Seite hochgeladen, auf denen ausländische Touristen „unpassend“ unter den Tempeln und Monumenten posieren. Andere Fotos zeigten Ausländer, die sich im Park küssten.