Kooperation für nachhaltigen Tourismus

Von: Björn Jahner | 11.07.23

BANGKOK: Thailands geschäftsführender Premierminister Prayut Chan-o-cha hat seine Freude über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration) und der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) zum Ausdruck gebracht.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte, dass Prayut die Unterzeichnung des Memorandums zwischen den beiden Organisationen begrüßt habe. Er betonte, dass die Partnerschaft zwischen DASTA und UNESCO bei der Förderung von nachhaltigem Tourismus und kulturellem Erbe mit den Prioritäten der Regierung übereinstimmt: Soziale Verantwortung, Engagement für die Gemeinschaft, Umweltschutz und eine ausgewogene Tourismusentwicklung, die das nationale Wirtschaftswachstum ergänzt.

Die Partnerschaft zwischen der DASTA und der UNESCO begann mit der Unterzeichnung einer ersten Absichtserklärung im Jahr 2014, die 2019 erneuert wurde. Ihr Hauptziel ist die Förderung nachhaltiger Entwicklungstechniken an Thailands Kulturstätten. Im Rahmen der Absichtserklärung wurden mehrere Aktivitäten durchgeführt, darunter Seminare zur Anwendung des „Visitor Management Assessment and Strategy Tool“ (VMAST) in Thailand und anderen Ländern der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC).

Das jüngste MoU, das am 28. Juni 2023 unterzeichnet wurde, konzentriert sich auf bestimmte Gebiete im Zuständigkeitsbereich der DASTA, die als Pilotgebiete für die Zusammenarbeit dienen sollen. Bei den anstehenden Aktivitäten geht es in erster Linie um den Aufbau von Kapazitäten, den Schutz des materiellen und immateriellen Kulturerbes und den Start eines Projekts mit dem Titel „Achieving Sustainable Tourism with Intangible Cultural Heritage and Creative Cities Network in Waterway Cities of ASEAN“ (Nachhaltiger Tourismus mit immateriellem Kulturerbe und kreativem Städtenetzwerk in Wasserstraßenstädten der ASEAN), das im nächsten Monat anlaufen soll.

Diese Zusammenarbeit wird als eine wichtige Gelegenheit zur Förderung des nachhaltigen Tourismus, der lokalen Entwicklung und der Erhaltung von Kultur- und Naturerbestätten, einschließlich der „Creative Cities“ und anderer touristischer Ziele in ganz Thailand, gesehen.