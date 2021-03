Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.21

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat das für die Songkrantage geplante Wonder Wave Festival im Ramayana-Wasserpark abgesagt und auf den 29. bis 31. Oktober verschoben. Damit konzentriert sich Pattaya ganz auf Traditionen zum thailändischen Neujahrsfest.

Mit der Absage folgt die Stadt der Entscheidung des staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA), dass in diesem Jahr nur traditionelle Aktivitäten zu Songkran stattfinden dürfen. Dazu gehören der Besuch von Tempeln, das Reinigen von Unterkünften und das sanfte Übergießen der Hände mit Wasser älterer Frauen und Männer. Die Verschiebung des Festivals wird es den Organisatoren zufolge auch ermöglichen, dass mehr ausländische Touristen im Herbst an der Veranstaltung teilnehmen können, da man hofft, dass zu diesem Zeitpunkt die Grenzen für ausländische Touristen geöffnet sein werden. Zur Rückerstattung von Eintrittskarten wenden sich Thais und Ausländer an Thailand Wonder Wave auf Facebook oder an die Ticketverkaufsanbieter.