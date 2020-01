Konzertpianistin für ein Jahr Schweizer Bundespräsidentin

BERN (dpa) - Die ausgebildete Konzertpianistin Simonetta Sommaruga (59) vertritt die Schweiz im neuen Jahr als Bundespräsidentin.



Die Umweltministerin übernahm das Amt wie in der Schweiz üblich am Mittwoch zusätzlich zu ihren Ministerpflichten. Die Schweiz wird von sieben Bundesräten regiert, die sich sämtliche Ministerien teilen und im Turnus jeweils für zwölf Monate das Präsidentenamt übernehmen. Die Sozialdemokratin Sommaruga ist bereits seit 2010 im Bundesrat und war 2015 schon einmal Präsidentin. Sie übernimmt ihr Amt von Finanzminister Ueli Maurer.

Sommaruga ließ sich am Konservatorium Luzern zwar zur Pianistin ausbilden, machte aber keine Karriere in Konzertsälen. Sie startete ihre berufliche Tätigkeit im Verbraucherschutz, ehe sie in die Entwicklungshilfe wechselte. 1999 wurde sie ins Parlament gewählt.

Schweizer Bundesräte entscheiden in der Regel selbst, wann sie ihre Amtszeit beenden. Sie werden in aller Regel vom Parlament alle vier Jahre im Amt bestätigt. Seit 1873 wurden nur zwei Bundesräte abgewählt - 2003 und 2007.